شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقه بالمغرب.. إيلام يعود لموطنه السنغال بسهرة مزيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الموسيقي السنغالي إيلام لتقديم أولى سهراته الغنائية في موطنه الأم داكار، وذلك فى تمام الثامنة مساء السبت المقبل على مسرح الثقافات، فى أولى حفلاته الغنائية بالمغرب، ضمن فعاليات مهرجان فيزا فور ميوزيك الأسبوع الماضى.





إيلام موسيقى قادم من داكار السنغال، حاملًا فى جعبته إرث الشعب الفولاني فى غرب إفريقيا، يقدم خلطة موسيقية تجمع بين موسيقى الروك والبوب الأفريقية مع نغمات البلوز، وتأثيرات موسيقى الريجي، وتوصف عروضه الحية بحالات نشوة سماعية نظرًا لذلك المزيج الموسيقى المصحوب بأداء غنائي حماسي.