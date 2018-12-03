ولي العهد السعودي يؤجل زياته للاردن!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 دجنبر 2018 03:44 صباحاً -

الامير محمد بن سلمان

قرر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إرجاء موعد زيارته إلى الأردن، وفق مصدر حكومي مسؤول.

وقال المصدر إن ولي العهد السعودي، قرر تأجيل موعد زيارته إلى الأردن، ضمن جولة يجريها على عدد من البلدان.

ولم يوضح المصدر أسباب تأجيل الزيارة التي كانت مقررة اليوم الاثنين.