ابرار الكويتية تجرب الموز المقلي بالزبدة… شاهد ردة فعلها بعد تجربة طعمه!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 دجنبر 2018 03:44 صباحاً -

ابرار الكويتية تجرب الموز المقلي بالزبدة

قامت الفنانة الكويتية أبرار بمشاركة متابعيها عبر “السناب شات” تجربة الموز المقلي بالزبدة.

وقالت ابرار انها شاهدت هذه الطريقة على اليوتيوب وانستغرام فأرادت ان تجربها مع متابعيها وانها ستقول كيف ستكون طعمه بكل صراحة.

وقامت ابرار بتفشير الموز وتقطيعه قبل ان تقوم بقليه بالزبدة ثم اضافت دارسين مطحون وسكر مطحون.

شاهد الفيديو لمعرفة رأيها وأي زوجها في طعمه.