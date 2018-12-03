شاهد… علم الإمارات يزين المباني الرئيسية في كوريا الجنوبية بمناسبة اليوم الوطني

كتب امير فتحي في الاثنين 3 دجنبر 2018 03:44 صباحاً -

شاركت دولة كوريا الجنوبية دولة الإمارات العربية المتحدة، فرحتها باحتفالها باليوم الوطني الـ 47 لدولتهم، والذي تحتفل به اليوم، الموافق الثاني من ديسمبر، حيث أُعلن قيام الاتحاد في مثل هذا اليوم من عام 1971.

وتزينت مبان رئيسية في كوريا الجنوبية، اليوم، بعلم الإمارات، لمشاركتها فرحتها باليوم الوطني، وتأكيداً على متانة العلاقات بين البلدين، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأضاءت كافة اللوحات والشاشات الرقمية المثبتة على المبنى المركزي لحكومة كوريا الجنوبية بعلم الإمارات، كما أضاء مبنى بلدية سول، وبرج نامسان بالعلم الإماراتي أيضا.

يذكر أن عددا من المباني الرئيسية في الإمارات، أضاء بالعلم الكوري الجنوبي، في شهر أغسطس الماضي، تزامنا مع احتفالات دولة كوريا الجنوبية بيوم التحرير.