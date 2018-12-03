شاهد… اول مخرج اكتشف رانيا يوسف: واضح ان مصمم فستانها اللبناني شخصيته قوية!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 دجنبر 2018 03:44 صباحاً -

سوشا مصمم فستان رانيا يوسف

عبر المخرج عادل عوض عن حزنه للشكل الذي ظهرت به رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ40.

قال عوض خلال حلوله ضيفا على برنامج “أحلام مواطن” الذي يعرض عبر قناة “الحدث اليوم”، إن الفنان يجب أن يكون مسؤولا لأنه ليس فقط أداء، بل يجب أن يكون لديه ثقافة وشعور بالمسؤولية.

وقال عوض: “عندما تكون المسؤولية غير مكتملة والثقافة غير مكتملة ويجيلك واحد ستايلست لبناني عامل ذيل حصان ولابس حلق ويقلك يالله نعمل كذا ونلبس كذا وقولي لا يقوم يقولك لا لازم فتقومي تسمعه كلامه”.

وتابع: “الستايلست واضح ان شخصيته قوية” ليرد عليه المذيع “شخصيته لبنانية”.

يذكر ان عوض كان أول من اكتشف الفنانة رانيا يوسف وقدمها على الشاشات في أغنية مصورة مع هاني شاكر.

ماذا قال سوشا بعد الازمة التي اثارها فستان رانيا يوسف؟

وفي نفس الاطار قال سوشا، مصمم فستان الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، إنه رافض لحملة الهجوم على الفنانة بسبب الملابس التي ارتدتها، مضيفا: “نفسي الناس تتطور”.

وقال “سوشا” – في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الورد” عبر قناة TeN، إن “ملابس رانيا يوسف جعلت الصحفيين والجميع يتحدث عنها”، متابعا: “رانيا يوسف عملت الصح وفستانها في مهرجان الافتتاح ممكن يبقى على الريد كاربت في الخارج”.

وأضاف “سوشا”: “اللي بيعملوا غلط على رانيا يوسف بيعملوا لايك على ليدي جاجا بره”، مواصلًا: “برافو رانيا يوسف شابوه والله”.

وواصل: “أي فنانة بتطلع على الريد كاربت عارفة بتعمل أيه، أنا لا اتكلم على العادات والتقاليد دلوقتي ولكن علينا أن نطور من أنفسنا كما فعلت لبنان”.