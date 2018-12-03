شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن محمود أنور يتعاون مع محمد رشاد فى ألبومه الجديد بأغنية «دلع» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن محمود أنور، مع المطرب محمد رشاد، فى ألبومه الجديد، بأغنية "دلع"، من كلمات محمد مصطفى ملك، توزيع محمد شفيق،ويعمل حاليًا محمد رشا على اختيار أغاني الألبوم حاليًا، ليتم طرحه في الفترة المقبلة.

وقال محمود أنور فى تصريح خاص لـ"الخليج 365 "، إنه سعيد جدًا بسبب مشاركته محمد رشاد فى ألبومه الجديد، خاصة أن صوت محمد رشاد جذاب وجميل وبه إحساس رائع.

يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد أغنية "إحساسي" على اليوتيوب وراديو 90.90 وراديو النيل "نغم – ميجا – هيتس"، والأغنية من كلمات عمرو المصرى، وألحان علاء الراوي ومن توزيع عمر إسماعيل.