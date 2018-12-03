شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور ينتهى من تسجيل 5 أغانى فى الألبوم الجديد.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب محمد نور، أنه انتهى من تسجيل 5 أغنية من ألبومه الجديد وذلك فى الأسبوع الماضى، ويضم الألبوم أغانى تتنوع بين الرومانسى، والدرامى، متمنيا أن ينال ألبومه إعجاب الجمهور، لافتا إلى أنه تعاون فى هذا الألبوم مع مجموعة مميزة من الملحنين والشعراء فى الألبوم الجديد. وأوضح محمد نور فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن وضع اللمسات الأخيرة لألبومه جاء بمشاركة فريق واما.

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