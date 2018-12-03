الجمهور يفضح ألاعيب محمد رمضان.. نجوميته مزورة! – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــــرد: تعرض الممثل المصري محمد رمضان لهجوم لاذع من روّاد الإنترنت بعد أن كشف ناشطون إلكترونيون أن عدد معجبيه عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” تم التلاعب به ليصل إلى 6 ملايين.

وفي التفاصيل، من يدخل إلى قسم المعلومات الخاصة بصفحة محمد رمضان، يتبيّن له أنه احتال للوصول إلى هذا الرقم من المتابعين حيث تم تبديل اسم الصفحة أكثر من مرّة، فكانت بداية باسم الفنان عمرو جمال وبعدها تم تغير اسمها إلى صفحة لأخبار الرسول باسم “لا اله الا الله محمد رسول الله”.

هذه الحقائق التي باتت مكشوفة للرأي العام ضجّت بها مواقع التواصل الإجتماعي، خاصةً أن الآلاف من الناشطين اتّهوا محمد رمضان أنه استغلّ اسم الرسول ليجمع له معجبين على موقع “فيسبوك” وذلك تكون جماهيريته وهمية وغير حقيقية.

يبدو أن سمعة محمد رمضان باتت على المحكّ خاصةً بعد فشله الأخير في السينما حيث حقق أحدث أفلامه إيرادات ضئيلة جدًا ولم يصمد في منافسة سباق عيد الأضحى المنصرم.