نهال عنبر تكشف عن الحالة الصحية لابنها حسام عبر"إنستغرام"

نشرت الفنانة نهال عنبر مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي" إنستغرام" ظهرت فيها رفقة ابنها حسام الحسيني خلال تواجدهما للكشف عليه داخل أحد المستشفيات، نظرًا لتعرّضه لالتهاب في الأوتار.

وعلّقت عنبر على الفيديو قائلة: "ألف سلامة يا حسام"، لتنهال التعليقات على الفيديو متمنين الشفاء لحسام.

وتحرص نهال على التواصل مع جمهورها ومتابعيها بنشر عدد من الصور والفيديوهات الخاصة بحياتها الشخصية والعلمية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال نهال عنبر كانت مسلسل "فوق السحاب"، والذي عُرض في رمضان الماضي وشاركها في بطولته هاني سلامة وتوني ماهر وإخراج رؤوف عبد العزيز.