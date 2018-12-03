شكرا لقرائتكم خبر عن حتى مشاكلى بطنشها.. بوى باند تعود بكليب جديد بتوقيع دايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أنا حابب شكلى وطريقة أكلي أنا حتى مشاكلي بطنشها".. بمثل هذه الكلمات فاجأت فرقة بوي باند جمهورها العربى بإطلاق أجدد أغانيها المصورة بعد غياب "حابب نفسي"، فى أول تعاون غنائي يجمعها مع اليوتيوبر السعودي الشهير دايلر.

وانطلقت شهرة بوي باند من منصة اليوتيوب منذ قرابة لسنوات الأربع بإطلاق أولى أغانيها "عيشها" و"الصحاب" و"الوقت عدونا"، وحققت الفرقة انتشارًا أوسع بمشاركتها الغناء مع النجمة دنيا سمير غانم فى عدة أعمال منها "المصالح"، وتعد البوي باند واحدة من أكثر فرق "المراهقين" شهرة فى مصر، وتضم الثلاثي هشام جمال ومحمد فؤاد ومحمد جمال.