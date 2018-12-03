شكرا لقرائتكم خبر عن بالمصرى.. "حب ده إيه" أول كليبات المغربية ميس العايش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حب ده إيه بلا قلة قيمة، حركاتك كده مالها قديمة امشى بلا عاشق ولا معشوق".. بمثل هذه الكلمات فاجأت ملكة جمال المغرب شيماء العايش جمهورها العربي بإطلاق أولى أغنياتها الرسمية"حب ده إيه"، والتى تخوض خلالها أولى تجاربها بالغناء باللهجة المصرية، وأولى خطوات رحلتها الفنية فى عالم الغناء. ويعد كليب "حب ده إيه" بمثابة أول بشائر ألبوم ميس الغناء الأول، والذي يحمل اسم الأغنية، ويضم فى جعبته 8 أغنيات، تحمل كل منها "تيمة موسيقية" مختلفة، وستايل غنائى مغاير، وتقدم ميس خلاله نفسها كمغنية لأول مرة بعد حصولها رسميًا على لقب "ملكة جمال المغرب" لعام 2018، وتتعاون فى الأغنية مع الموزع الموسيقى مونتى، والملحن إسماعيل عبده، وكلمات وإخراج عبد المنعم ربيع الذ تولى مهمة اكتشافها وإنتاج أعمالها الغنائية عبر شركة الربيع.

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