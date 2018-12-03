شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية الرهان تتربع على عرش مهرجان نقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدلت نقابة المهن التنمثيلة الستار على فعاليات النسخة الثالثة من مهرجانها المسرحي السنوي، بحفل تكريم العروض المسرحية الفائزة بالمراكز الأولى وتتويج أفضل مخرج ومؤلف، بحضور النقيب أشرف زكي وومدير المهرجان سامح بسيونى، أعضاء النقابة. وتمكنت مسرحية "الرهان" للمخرج أحمد الرفاعي من التربع على عرش الموسم الجديد من المهرجان بحصولها على المركز الأول كأفضل عرض مسرحي من أصل 9 عروض مسرحية شاركت فى المنافسات، في حين حصل مخرجها على جائزة أفضل مخرج مناصفة مع المخرج محمد عبد المولى من عرض "مش إلكترا"، والذى تمكن من اقتناص جائزة أفضل مؤلف مسرحي.

شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية الرهان تتربع على عرش مهرجان نقابة المهن التمثيلية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .