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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 3 ديسمبر 2018 بالصور| 5 برامج تلفزيونية جديدة الأكثر ترقبا على نيتفليكس في ديسمبر متابعة-سنيار: كل شهر، يقدم Business Insider أفضل العروض الجديدة المتوقعة بفضل البيانات من تطبيق TV Time. بالإضافة إلى “Nightflyers”، يتضمن ديسمبر أيضًا مسلسل “The Protector”، وسلسلة رسوم متحركة جديدة من مخرج “The Water of Water”، الحائز على جائزة الأوسكار “Guillermo del Toro”. وفيما يلي 5 برامج تلفزيونية الأكثر ترقبا على نيتفليكس خلال ديسمبر: 5- “3Below: Tales of Arcadia”،سيبدأ عرضه في 21 كانون الأول

4- “Memories of the Alhambra”سيبدأ عرضه في 1 كانون الأول

3- “Tidelands” سيبدأ عرضه في 14 كانون الأول

2- “The Protector”، سيبدأ عرضه في 14 كانون الأول

1- “Nightflyers، سيبدأ عرضه في 2 ديسمبر

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