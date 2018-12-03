شاهد.. فنانة مصرية في المستشفى بسبب اصابة ابنها بقطع اوتار في يده!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 دجنبر 2018 12:47 صباحاً -

نهال عنبر في المستشفى

قالت الفنانة المصرية نهال عنبر، أنها فى مستشفى مجمع الجلاء، بسبب إصابة ابنها الفنان حسام الحسينى بقطع فى أوتار يده، مما يطلب وضعها فى الجبس لمدة 3 أسابيع.

و نشرت نهال عنبر، فيديو، عبر انستجرام، ظهر من خلاله ابنها الفنان حسام الحسينى برفقة أحد الأطباء، حيث تم وضع يده فى جبيرة من الجبس سوف تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وعلقت قائلة :”ألف سلامة يا حس”، وسط دعوات من الجمهور بالشفاء العاجل

يذكر ان نهال عنبر كانت متزوجة من عازف الأورغ مجدي الحسيني ثم انفصلت عنه بعد أن انجبت ابنهما حسام.