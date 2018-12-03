محمد بن راشد يحتفل بعيد ميلاد ابنته الجليلة تزامنا مع العيد الوطنى الـ47

كتب امير فتحي في الاثنين 3 دجنبر 2018 12:47 صباحاً -
الشيخ محمد بن راشد مع ابنته الجليلة
احتفل الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، بعيد ميلاد ابنته الشيخة الجليلة، الذى يتزامن مع اليوم الوطنى للإمارات.
ونشر محمد بن راشد صورة لابنته الشيخة الجليلة، ليهنئها بعيد ميلادها الذى يتوافق مع اليوم الوطنى لدولة الإمارات، قائلاً: “كل عام وأنتى لى بألف خير”.
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A post shared by Mohammed bin Rashid Al Maktoum (@hhshkmohd) on Dec 2, 2018 at 9:37am PST
يذكر أن اليوم الوطنى للإمارات يوافق يوم الثانى من ديسمبر كل عام، والذى تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذى تأسس عام 1971، وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبى، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ صقر بن محمد القاسمى، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقى حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمى، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقروا دستورا مؤقتا ينظم الدولة ويحدد أهدافها.
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