عمرو اديب يستضيف رانيا يوسف ويصف فستانها بأنه الاشهر في تاريخ مصر!.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 3 دجنبر 2018 12:47 صباحاً -
تحل الفنانة رانيا يوسف ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على شاشة MBC مصر، الساعة العاشرة مساء الإثنين 3 ديسمبر.
وسيكون ذلك اول ظهور للفنانة رانيا يوسف بعد ازمة الفستان الذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وكان عمرو اديب قد علق على هذه الازمة قائلا إن فستانها أصبح أشهر فستان في تاريخ مصر، وأن الأمر وصل إلى أن رانيا يوسف أصدرت بيانا توضيحيا لتعلق على الأزمة.
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