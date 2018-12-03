كلوي كاردشيان تضع ابنتها فى حقيبة يد نسائية.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تحاول نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كلوي كاردشيان، أن تلفت الأنظار إليها، وتتحول لمحط تركيز الأضواء بطرق بسيطة جدا سواء خلال ظهورها بالحفلات أو بحياتها اليومية، أو بطريقة نشرها للصور على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهو ما يجعل الكثيرين يشيدون بذكائها.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 34 عاما، قد حصد سلسلة من عبارات الإعجاب بعد نشرها صورا لابنتها الوحيدة ترو طومبسون، والتى وضعتها فى “حقيبة يد” نسائية، فوصف الكثيرون من مرتادى صفحة كلوي هذه الصورة بخفيفة ظل، وحصدت الصورة حتى الآن أكثر من 2.7 مليون likes، في وقت قصير جدا.

وكان مصوري الباباراتزي قد التقطوا مجموعة من الصور للنجمة العالمية مؤخرا، وهي في جو رومانسي جميل، مع حبيبها لاعب كرة السلة تريستان طومبسون ووالد ابنتها الوحيدة ” ترو” .

وكانت النجمة البالغة من العمر 34 عاما، و تريستان البالغ من العمر 27 عاما، قد تبادلا القبلات الساخنة في حمام سباحة، بينما كانا يقضيان عطلة في بويرتو فالارتا بالمكسيك .

وظهرت النجمة العالمية مستعرضه جسدها الممشوق وهي مرتديه مايوه ” low-cut one-piece ” من اللون الأسود .