أحمد عبدالله محمود يشارك في بطولة «الهجام»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقد النجم المصري أحمد عبد الله محمود مع أحمد السرساوى منتج فيلم الألمانى على بطولة فيلم “الهجام”، المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث ينتمى الفيلم لأنواع أفلام الأكشن.

ورشح مرقس عادل مخرج الفيلم كلا من عمر الشناوى ومحسن منصور، إضافة إلى عدد آخر من الشباب، وجار التفاوض مع البطلة.

وكان الفنان المصري قد شن، هجومًا حادًا على منظمي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، والذي بدأت فعالياته مساء أمس الثلاثاء 20 نوفمبر.

أحمد عبدالله محمود، قال عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «أنا ابتديت أحس إني مش ممثل ومش من حقي حضور المهرجانات، بس لما كمان يكون عندي فيلم ما يتبعتليش دعوة...شكرا».

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد عبد الله محمود فيلم “جريمة الإيموبيليا” الذي عرض مؤخرا على هامش أفلام مهرجان القاهرة السينمائى، وشارك في بطولته كل من هانى عادل، ناهد السباعى، طارق عبد العزيز، ومن إخراج خالد الحجر.