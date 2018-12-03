داكوتا جونسون تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان مراكش السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة داكوتا جونسون، خلال حفل افتتاح الدورة الـ17 من مهرجان مراكش السينمائي الدولي بالمغرب، حيث ظهرت بفستان طويل أنيق من اللون البني.

النجمة العالمية البالغة من العمر 29 عاما، اعتمدت في إطلالتها على مكياج السموكي مع تسريحة شعر كعكة البسيطة، حيث تشارك كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الدولية.

وكانت النجمة الأمريكية الجميلة داكوتا جونسون، قد اعترفت بأنها غير نادمة على أي من المشاهد الجنسية التي قدمتها في فيلمها المثير للجدل fifty shades of gray، عام 2015.

داكوتا قالت في تصريحات لها مع مجلة “هوليوود ريبورتر”: إنها لو أتيحت لها الفرصة ستقوم بتكرار كل هذه المشاهد من جديد دون تردد، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بشيء تحبه وتؤمن به.

والجدير بالذكر أن روبرت دي نيرو، قد حصل على جائزة تقديرية من مهرجان مراكش السينمائي عن مجمل أعماله الفنية وتاريخه السينمائي الطويل في حفل الافتتاح الذي أقيم يوم السبت 1 ديسمبر.