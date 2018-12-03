شبه كبير يجمع بين جان يامان ونجم هوليودي وسيم.. شاهد منّ هو؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجح الفنان التركي جان يامان في تحقيق نجاح كبير بمسلسله الجديد «الطائر المبكر» ليس فقط في تركيا وإنما في العالم العربي أيضاً، وأصبح له شعبية وجماهيرية عريضة، تتضح آثارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فانز جان ومحبيه اكتشفوا شبه قوي يجمع بينه وبين النجم الأمريكي جايسون موموا، خاصة مع اعتماد النجمين على «لوك» الذقن والشعر الطويل، حيث تبادل النشطاء لقطات تجمع الثنائي، مؤكدين أن الشبه ليس في الملامح فقط وإنما في ستايل الملابس وطريقة الأداء، وشكل الجسد، بينما رأى فانز النجم التركي أن جان يفوق جايسون وسامة وجاذبية.

يُذكر أن جان يامان يشارك في بطولة «الطائر المبكر» أمام النجمة التركية ديميت أوزديمير، وقد نفى الثنائي وجود أي علاقة عاطفية تجمعهما.

من ناحية أخرى، جان كان من المقرر أن يلتحق بالخدمة العسكرية عام 2019، إلا أن مصادر صحفية أكدت أن الفنان الشاب سيستفيد من قانون البدل التركي، ويدفع 15 ألف ليرة للخضوع لدورة تدريبية مدتها 28 يومًا فقط بدلًا من الخدمة لمدة عام كامل.