فستان قصير يمنح نسليهان أتاغول لقب «باربي».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سرقت الفنانة التركية نسليهان أتاغول الأنظار في إحدى فعاليات شركة لمنتجات العناية بالشعر، والتي تمثل وجهاً إعلانياً لها.

نسليهان بدت متألقة بفستان أسود قصير مكشوف الصدر، مسدلة شعرها على كتف واحد، ونسقت مع طلّتها حذاء أسود أنيق، في الوقت الذي اختارت فيه ماكياج ناعم أبرز جمال ملامحها، وهو الـ«لوك» الذي كان حديث محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متغزلين في رشاقة قوامها وأناقة اختيارها، حتى أن البعض وصفها بالدمية «باربي».

من ناحية أخرى، عُرض لنسليهان أتاغول مؤخراً مسلسل جديد بعنوان «القاع» أمام إيلكر كاليلي، وهو العمل الذي تعود به إلى جمهورها بعد مسلسل «حب أعمى» الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك»، وتلعب نسليهان في «القاع» شخصية فتاة مخترقة «هاكر»، في الوقت الذي يجسد فيه إيلكر دور طبيب نفسي يحاول علاجها.

يُذكر أن نسليهان أتاغول متزوجة من الفنان التركي قادير دوغلو، حيث نشأت بينهما قصة حب خلال مشاركتهما في مسلسل «فاتح حربية» عام 2013، وتوج الثنائي قصة حبهما بالزواج في حفل زفاف ضخم حضره نخبة من المع نجوم تركيا عام 2016.