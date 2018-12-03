بعد أقل من 3 شهور من زواجها نصرة الحربي ترتدي النقاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة والإعلامية السعودية نصرة الحربي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «سناب شات»، بإعلان ارتدائها للنقاب بعد اقل من 3 شهور من زواجها.

وقالت نصرة الحربي: «نسترجع مع بعض أنا وأنتم ذكريات فرحي الجميل مع حبيبي الله يحفظلي ياه وربي يخليلي ياه يارب.. اللي من يوم ما رجع لحياتي صارت حياتي أجمل الحمد لله».

وأضافت: «صرت إنسانة من أحسن لأحسن تحجبت وصرت منقبة الحمد الله عن اقتناع.. ورضيت بالقليل لحد ما جاني الكثير الحمد لله.. الله يحفظلي أهلي وأسرتي وزوجي وعيالي ويخلينا يارب ويبعد عنا كل عين».

و نصرة الحربي من مواليد 3 أغسطس 1988 وهي ممثلة وإعلامية سعودية، ولدت لأم مغربية وكان ميلادها والنشأة في المغرب، تعدّ من الجيل الصاعد في مجال التمثيل والإعلام في الخليج، التحقت نصره مؤخرا إلى العمل في مجموعة MBC وشاركت في مهرجان جدة التاريخية.

يذكر أن نصرة الحربي، كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «لقيت روحي»، إلى جانب نخبة من نجوم الخليج العربي، ليكون أخر أعمال الفنانة قبل إعلانها الاعتزال بشكل مفاجئ.