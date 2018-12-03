أنور صايلاك بعد أول تعاون له مع مهند: رائع بمعني الكلمة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعرب الفنان والمخرج التركي أنور صايلاك عن سعادته بردود الفعل التي وصلته بعد عرض أولى حلقات مسلسله الجديد «الاصطدام» الذي يشارك في بطولته أمام النجم كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند».

أنور خضع لجلسة تصوير جديدة، ظهر فيها بعدة إطلالات شتوية أنيقة، وتحدث في حوار صحفي عن اعجابه بأداء كيفانج، وووصفه بالرائع، لافتاً إلى أنه يعطي للعمل حقه، ويجسد الشخصية التي يؤديها باحتراف شديد.

«أنت وطني» بموسميه كان آخر عمل قدمه أنور على الشاشة، وقد شارك في بطولته أمام النجمين خالد أرغنش، وبيرجوزار كوريل، بينار دنيز، كوبيلاي أكا، ميراي دانر، وغيرهم.

يُذكر أن أنور صايلاك هو الزوج السابق للنجمة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس»، والتي انفصل عنها يونيو 2017 بعد زواج دام 6 سنوات، وقد أثمر عن التوأم «مايا وتوبراك» يناير 2012، وقد دخلت توبا في علاقة عاطفية جديدة بعد أيام على إعلان طلاقها، وذلك مع رجل أعمال تركي يُدعى أوموت أفيرجان، ويصغرها بحوالي 7 سنوات، في الوقت الذي يعيش فيه صايلاك قصة حب مع جوزدا يلماز.