الماكياج يغير ملامح نسرين أمين في جلسة تصوير شتوية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية نسرين أمين لجلسة تصوير جديدة نشرت عدد من صورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نسرين تخلت عن الفستان هذه المرة، وخضعت لقوانين الشتاء، وارتدت ملابس شتوية ثقيلة، بينما عكس فنجان في يدها عشقها للأجواء وعلقت قائلة: «أهلا بالشتاء».

الفنانة المصرية ظهرت من خلال الصور بماكياج غير ملامحها، بل إن بعض الجمهور تساءل إن كانت تلك صورها حقا أو أنها شخص آخر بسبب التعير الكبير في شكلها واسمرار بشرتها.

نسرين نافست في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «ممنوع الاقتراب أو التصوير»، مع الفنان فتحي عبدالوهاب والفنانة زينة، كما شاركت في مسلسل «عزمي وأشجان»، مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم.

نسرين أمين من مواليد عام 1984، قدمها المخرج يسري نصر الله لأول مرة في فيلم «احكي يا شهرزاد»، ومن أهم أعمالها في الدراما : «آسيا، ذات، سجن النسا، سبع وصايا، عد تنازلي، الأسطورة»، كما شاركت في عدة أفلام ومنها: «قبلات مسروقة، ولاد رزق، زنقة ستات، احكي يا شهرزاد».