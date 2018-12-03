صور عائلية حديثة لشمس البارودي وحسن يوسف وأبنائهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

منذ أن اعتزلت الفنانة المصرية شمس البارودي التمثيل في عام 1985، ابتعدت تماما عن الأضواء، ولا تظهر في أي مناسبة إلا نادرا.

شمس تعيش حياة هادئة مع زوجها الفنان حسن يوسف ومع أولادها، ورغم كل المحاولات لاستقطابها لإجراء حوار تليفزيوني أو للعودة للتمثيل إلا أن شمس تؤكد طوال الوقت أن اعتزالها نهائي ومستمر حتى وفاتها.

الفنانة المعتزلة تزوجت من الفنان حسن يوسف عام 1972، وذلك بعد قصة حب كبيرة، وبدأ التعارف بينهما من خلال شجار، حيث أثناء تصوير أحد الأفلام تأخرت شمس عن التصوير فاتصل بها حسن باعتباره بطل العمل ليسألها أين هي، فنهرته بقولها إن المخرج من يحق له محاسبتها، واعتذرت عن العمل.

ولكن تقابل حسن وشمس مرة أخرى خلال فيلمي «حكاية 3 بنات»، و«رحلة حب»، وتم الزواج عام 1972، والذي أثمر عن 4 أولاد وهم عمر، ناريمان، عبدالله، محمد.

شمس اعتزلت عام 1985 بعد عودتها من العمرة، وارتدت النقاب ثم الحجاب، واستمرت حياتها مع حسن يوسف في هدوء، وتكررت شائعات عودتها للفن ولكنها لم تعد تهتم بنفيها.

ومن أهم أعمالها: «حمام الملاطيلي، هي والرجال، آخر العنقود، الراهبة، ليلة الزفاف، رحلة حب، فرقة المرح، الرجل الآخر»، وغيرها.

وهذه صور حديثة لشمس مع أسرتها بعضها خلال شهر رمضان، حيث تعد شمس وليمة لأسرتها، وظهر فيها حسن يوسف مع ابنته ناريمان، كما ظهر خلالها عمر حسن يوسف وأِشقائه، وزوجاتهم، وأظهرت الصور الجمال الذي مازالت الفنانة المعتزلة تتمتع به وفتن محبيها في سبعينات القرن الماضي.