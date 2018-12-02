حُراس عمرو دياب يعتدون على مُعجب اقتحم المسرح.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري عمرو دياب، حفلًا غنائيًا كبيرًا في كايرو فيستيفال، بالقاهرة، ضم اكثر من خمسين الفًا من جمهوره من الجنسين.

ورغم الحراسة المشددة في حفلات عمرو جياب، وإحاطته بالبودي جارد، إلا ان بعض الشباب يستطيعون التسلل خلال الفترة الأخيرة للمسرح لإلتقاط صور تذكارية مع عمرو دياب.

أحد الشباب صعد للمسرح في حفل كايرو فيستيفال، وسط غفلة من البودي جارد، وق هجما عليه على المسرح لمحاولة منعه من الوصول للهضبة وتعاملا معه بعنف وحاولا جذبه بعيدًا عن عمرو وإنزاله من على المسرح.

عمرو دياب، أمسك بالشاب ومنعه من السقوط ووجه كلمات قاسية للحراس، وبدأ عليه الغضب من تصرفهما القاسي مع جمهوره حيث سحبه من على الارض ومشي معه بلطف وهدوء وسط صيحات الجمهور.

وتسبب التزاحم الشديد في وقوع العديد من حالات الإغماء بسبب التزاحم الشديد بالإضافة إلى تكدس أبواب الدخول بالجمهور منذ الثانية ظهرا وحتي ختام الحفل في الحادية عشر مساء.

الفنان المصري، قدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه منها «قمرين، وده لو اتساب، ويتعلموا، وتملي معاك، و وياه، وأنت مغرور، وبرج الحوت، ومعاك قلبي، وهدد، والعالم الله، وحبيبي يا نور العين، والله يا جماله، وليلي نهاري، وباين حبيت، ووياه، وخلينا لوحدينا، ونغمة الحرمان، وكنت في بالي»، وغيرها.