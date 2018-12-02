ميريام فارس تثير الجدل.. فما هي مفاجأتها؟

متابعة الخليج 365: أثارت النجمة اللبنانية ميريام فارس جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة جديدة نشرتها وألمحت من خلالها إلى مفاجأة قريبة لجمهورها. وفي التفاصيل نشرت ميريام فارس صورة لتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٨ دون أن توضح أي تفاصيل عنها. الجدير ذكره أن ميريام فارس انشغلت في الفترة الماضية بتسجيل أغاني ألبومها المنتظر، فهل تكون الصورة التي نشرتها أولى الخطوات التسويقية للعمل الجديد؟

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