الفنان فاروق الفيشاوي يؤازر الأهلى مع مجموعة من الفنانيين

الفنان فاروق الفيشاوي لم يمنعه مرضه من مؤازرة الأهلى فسافر إلى السويس لتشجيع النادي الأهلى في مباراته مع بتروجيت التي أقيمت على أستاد السويس وأنتهت بفوز الأهلى بهدف وكان بصحبة فاروق الفيشاوي مجموعة من الفنانيين منهم كمال أبوريه وعماد رشاد وكان النادي الأهلى قد تعرض لمجموعة من الهزائم المتلاحقة أدت إلى خروجة من البطولة العربية ومن البطولة الأفريقية الجدير بالذكر أن الفيشاوي من أشد المشجعين للنادي الأهلى ومعه صلاح السعدني وقبلهما الفنان الكبير فريد شوقي