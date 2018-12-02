بريانكا شوبرا ونيك جوناس يستمتعان بحفل زفافهما على التقاليد الهندية

القاهرة - لايف ستايل
نشرت بريانكا شوبرا، النجمة الهندية الشهيرة، الصور الأولى لحفل زفافها على خطيبها النجم الهوليوودي الشهير، نيك جوناس، في قصر أوميد بهوان في الهند.
وارتدت "بريانكا" البالغة من العمر 36 عامًا، فستانًا طويلًا ملونًا بالكثير من الألوان الصيفية الفاتحة، بينما ارتدى "جوناس" البالغ من العمر 26 عامًا، حلة على التقاليد الهندية باللون الأبيض.
ومن المعروف أن القصر هو مقر أسرة جودبور الملكية، ويعتقد أنه سادس أكبر مقر سكني خاص في العالم، وجرى تحويل قسم من هذا القصر إلى فندق تراثي تتجول الطواويس في حدائقه الممتدة عبر 26 فدانًا.
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