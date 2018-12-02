شكرا لقرائتكم خبر عن كليب جديد.. هدية رأس السنة من بلاك تيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب صدور ألبومها الجديد، تنشغل فرقة بلاك تيما حاليًا فى وضع التصور المبدئي لمشروع إطلاق أجدد كليباتها المصورة، والتى تنوى مفاجأة جمهورها به خلال موسم رأس السنة.

وأفادت مصادر لـ"الخليج 365" بأن الفرقة تجهز لتصوير الكليب خلال الأيام المقبلة، على أن يظهر للنور قبل نهاية العام الجاري، بمثابة هدية رأس السنة للجمهور، ومن المرجح أن يكون أولى بشائر ألبومها الغنائي الجديد الذي اختارت له اسمًا مبدئيًا "خمسة نوبي"، حيث تعيد خلال أغانيه الخمسة إحياء باقة من أشهر الأغاني التراثية النوبية بشكل موسيقى أكثر عصرية، وتنوي إطلاقه للنور مع بدايات العام المقبل.