شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله محمود يواجه "الهجام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان أحمد عبد الله محمود، لبطولة فيلم جديد بعنوان "الهجام"، إخراج مرقس عادل ينتمى لنوعية أفلام البطولات الجماعية الشبابية ويشارك فى بطولته الفنان عمر الشناوى ومحسن منصور وعدد آخر من الفنانين الشباب والمقرر البدء فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة. يشار إلى أن أحمد عبد الله محمود ظهر مؤخرًا كضيف شرف فى فيلم "جريمة الإيموبيليا" مع المخرج خالد الحجر، الذى عرض فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ40، كما شارك فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "طايع" مع عمرو يوسف"، و"عوالم خفية" مع الزعيم عادل إمام كضيف شرف خلال الأحداث.

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