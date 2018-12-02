شكرا لقرائتكم خبر عن العين فلقت الحجر.. كواليس زفاف بريانكا شوبرا ونيك جوناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجمان، فنانة بوليوود بريانكا شوبرا ومطرب هوليوود نيك جوناس، بحفل زفافهما على الطريقة الهندية أمس فى زفاف ملكى هندى، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء، ولكن وراء كل حفل زفاف كبير كواليس لا يعرفها الكثير.



بريانكا ونيك وجوناس

1- جرح بريانكا شوبرا

ذكرت مجلة Dainik Bhaskar أن النجمة بريانكا شوبرا انزلقت على الخشب قبل موعد بدء الحفل بساعات قليلة وجُرحت إحدى رجليها، ولكن النزيف لم يكن عائقا لإيقافها عن المراسم بل أحضرت الدكتور وحقنها بالمسكنات كى تستطيع استكمال الحفل.

2- تأخير فرقة baaraat

كان من المتوقع أن تحيى الفرقة الغنائية الشهيرة فى الهند Baaraat الحفل، ولكنهم وصلوا بعد انتهاء مراسم الحفل مباشرة بعد انتظار الجميع لهم.

3- الذرية الصالحة

وفقا لمقابلة شخصية مع مجلة Vogue قالت النجمة بريانكا شوبرا إن حلمها هو أن تنجب أطفالا من نيك جوناس، وأضافت جملة "بأكبر عدد ممكن".

4- سرعة رغبة نيك فى الجواز من بريانكا

قال نيك فى حوار خاص بمجلة Vogue إنه منذ أن رأى بريانكا فى إحدى الفنادق بأمريكا شعر براحة وسلام، وبعد اللقاء الثالث اتصل بأمها وقال لها إنه يريد الزواج من ابنتها بريانكا، وبعد رؤيتها مباشرة أرسل لها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعى وقال: "ربما يمكننا مقابلة بعضنا البعض"، وردت بريانكا فى اليوم التالى: "لماذا لم ترسلها على الخاص، فكل مساعدينى تمكنوا من رؤيتها".