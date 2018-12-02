محاكمة رانيا يوسف بتهمة الفعل العلني الفاضح

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تقدم المحامي عمرو جميل ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف، يتهمها بالفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة، والإقدام على أفعال تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري.

وحسب البلاغ، فإن ما قامت به الممثلة رانيا يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بـ "البيبي دول" أثناء حفل ختام مهرجان القاهره السينمائي الدولي يعد انتهاكا صارخا للقانون ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.

وبناء عليه حددت النيابة العامة يوم 12 يناير لعقد أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح العلني، والتحريض على الفسق والفجور.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه يوسف بياناً صحافياً تعتذر فيه عن الظهور بهذا الشكل في حفل المهرجان، مؤكدة أن التقدير خانها وأنها لو كانت تعرف أن فستانها سوف يغضب الأسر المصرية منها لما كانت ارتدته.