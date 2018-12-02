مها أبو عوف تزين شجرة الميلاد بصحبة نجلها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تعيش الفنانة المصرية مها أبوعوف أجواء الكريسماس مبكرا، حيث بدأت في تزيين منزلها بشجرة عيد اليملاد.

مها نشرت صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ظهرت فيها بلوك مرح ومبهج، حيث ظهرت بجوارها شجرة عيد الميلاد، وكان معها نجلها في صورة اخرى.

جمهور الفنانة مها أبو عوف هنأها بمناسبة اقتراب الكريسماس، وتمنوا لها عاما سعيدا وملئ بالصحة والفرحة بصحبة عائلتها.

مها أبو عوف هي شقيقة الفنان عزت أبو عوف، وقدمت عدد كبير من الأعمال الدرامية وآخر أعمالها مسلسل «أنا شهيرة أنا الخائن».

الفنانة المصرية من مواليد عام 1956، ومن أهم أعمالها: «ضبط وإحضار، الرجل الآخر، السندريلا، أنا وهؤلاء، يتربى في عزو، يوميات ونيس، لا تطفئ الشمس، نسر الصعيد».

يُذكر أن مها أبو عوف تزوجت مرتين، المرة الأولى بعد قصة حب من صديق شقيقها عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد في عام 1981، والذي توفي في حادث سير، ثم تزوجت للمرة الثانية من شخص يدعى “عمر المنزلاوي”، وأنجبت منه ابنها “شريف».