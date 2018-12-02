بعد إعلان براءته .. تطور غير متوقع في قضية سعد لمجرد

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - في ما لا يزال الفنان المغربي سعد لمجرد محتجزاً في السجن في فرنسا رغم الأخبار التي أكدت براءته من التهمة الاولى المتعلقة باغتصاب الشابة لورا بريول.

وفي تطور جديد للقضية، نفت بريول كل تلك الأخبار واعتبرتها شائعات لا أساس لها من الصحة، وذلك عندما ردت على سؤال احدى الناشطات التي سألتها بتعليق عن حقيقة إسقاط التهمة عن لمجرد.

في حين أكد صديق النجم المغربي أن هناك مطالبات للقضاء بالعمل على تسريع وتيرة القضية الثانية المتهم فيها لمجرد بالإغتصاب، وهو الأمر الذي اختارت الصحف الفرنسية عدم معالجته كما فعلت في بداية القضية، باعتبار الإغتصاب تهمة لا يتسامح فيها القضاء الفرنسي.

يذكر ان القاضي المكلف بالقضية طلب من الفتاة التي اتهمت لمجرد بإغتصابها بأحد المنتجعات بمدينة "سان تروبي" الفرنسية مواجهته إلا أنها لم تحضر في الجلسو الاولى ومن المقرر ان تعقد الجلسة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.