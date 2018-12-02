الفنان هشام سليم يكشف عن سبب علاقته السيئة مع بناته

تحدث النجم المصري هشام سليم عن تطورات علاقته ببناته اللواتي يقمن مع والدتهن بعد انفصاله عنها منذ سنوات.

وأكد خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم"، أن "علاقتي ببناتي سيئة وليست لطيفة"، رغم ظهوره برفقة ابنته الكبرى في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثانية، والذي أقيم في سبتمبر/ أيلول الماضي.

أما عن الفنانة يسرا زوجة شقيقه فقال إنه "بموت فيها".

وتحدث عن سبب عدم مشاركته في الأعمال السينمائية الجديدة، مؤكداً أن "السينما تتجاهلني لذا بت أيضا لا اهتم بها، وأصبحت أشعر بالملل من التمثيل". وأشار إلى أنه لا يوجد نجم أول في مصر، فكل فنان له جمهور يراه هو النجم الأول، لافتاً إلى أن الأجور المرتفعة للفنانين البعض يستحقها والبعض الآخر لا يستحق أن يكون ممثلًا من الأساس، وعن أغاني المهرجانات قال إنه لا يسمعها ولا يعرفها ولا يعرف مطربيها.

يذكر أن آخر أعمال سليم، كان في رمضان 2018 في مسلسل "اختفاء" مع نيللي كريم، ومحمد ممدوح، كما شارك أيضا في مسلسل "طايع" مع عمرو يوسف، وصبا مبارك.