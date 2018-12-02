كيم كارداشيان تتبرع بـ25 ألف دولار لمصورها بعد تعرضه لحادث سير

اتخذت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مع زوجها النجم كاني ويست قراراً مهماً، حيث تبرعا لمصورهما الخاص ماركوس هايد بمبلغ 25 ألف دولار. نشر موقع TMZ، المعني بأخبار المشاهير، تفاصيل ما حصل، لافتين إلى أن هايد تعرض لحادث سير أدى إلى انقلاب سيارته بجانب النهر مما تسبب له بأضرار في جسمه ورأسه، لذلك تبرعا له بهذا المبلغ لعلاجه.

وأشار ويست وكارداشيان الى أن الإعلان عن تبرعهما جاء لتحفيز الناس وفتح باب التبرع من أجل إكمال العلاج له بالمستشفى ومساندة عائلته في أزمته الصحية. وكان ماركوس قد تعرض إلى انقلاب سيارته بجانب النهر، الأمر الذي تسبب في معاناته الشديدة التي تحتاج لوقت طويل من العلاج، وعائلته تحتاج إلى المساعدة.