شكرا لقرائتكم خبر عن شوف 3 بوسترات لنجوم فيلم "Glass" قبل عرضه في يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم Glass عن أحدث بوسترات العمل المقرر عرضه فى 18 يناير القادم، بدور العرض العالمية، التى ضمت صورة لكلأ من جيمس ماكفوى و بوستر لـ "بروس ويليس" وبوستر لـ "صامويل جاكسون".



جيمس ماكفوى

ومن المقرر أن تدور أحداث الجزء الجديد بعد القبض على ماكفوى وإيداعه فى مصحه علاج نفسية، بجوار صامويل جاكسون وبروس ويليس.

وكان الجزء الأول يتناول حياة شخص مصاب بمرض الانفصام يقوم بخطف 3 فتيات واحتجازهن، ويظهر ماكفوى بالعمل بأكثر من 23 شخصية مختلفة وتحاول الفتيات الهرب، لكنهن يعانين بسبب شخصيته المعقدة.



بروس ويليس

الفيلم بطولة جيمس ماكفوى، بجانب النجم العالمى بروس ویلیس، وصامويل جاكسون، أنيا تايلور-جوي، سبنسر كلارك، كلارك، ولوك كيربى، وتشارلين وودارد، وروب يانج، وجين بارك سميث، ومن تأليف وإخراج إم. نايت شيامالان الذى أخرج الجزء الأول من الفيلم الذى جاء بعنوان " Split".