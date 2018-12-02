شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده ونسرين أمين بنفس الفستان فى مهرجان القاهرة وفرح ابنة صلاح عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنانة فيفى عبده لم تتمكن من تغيير ملابسها أو تسريحة شعرها التى أطلت بها فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأربعين، وظهرت بنفس الفستان فى حفل زفاف "شروق" ابنة الفنان القدير صلاح عبد الله.

وعلى خطى فيفى، ظهرت الفنانة نسرين أمين بنفس الفستان التى ظهرت به فى حفل ختام المهرجان، التى أقيمت فعالياته فى دار الأوبرا، ومنه ذهبت مسرعة إلى حفل زفاف شروق صلاح عبد الله فى أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.





واحتفل الفنان صلاح عبد الله، الخميس الماضى، بزفاف ابنته شروق، على رجل الأعمال عمرو فتحى أباظة، داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور عدد كبير من الفنانين منهم الفن تامر حسنى، أحمد السقا، خالد زكى، أحمد آدم، رامى عادل إمام، محمد عادل إمام، فتحى عبد الوهاب، فيفى عبده، أحمد فهمى، هنا الزاهد، لقاء سويدان، سهر الصايغ، وهبة مجدى ونجوم مسرح مصر على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد أنور وبسيط.











