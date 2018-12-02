أنجيلا ميركل تستقل رحلة تجارية بعد تعطل طائرتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت طائرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لعطل مفاجئ في محركاتها، وذلك أثناء رحلة أنجيلا ميركل إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، لحضور أعمال قمة العشرين.

المستشارة الألمانية ج ميركل، تمكنت من الوصول إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، للمشاركة في قمة 20 Gعلى متن رحلة طيران تجارية عادية، وذلك بعد الخلل الذي أصاب الطائرة الرئاسية.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لأنجيلا ميركل وهي تجلس في طائرة تابعة لشركة الطيران الإسبانية “إيبيريا”، متجهة من مدريد إلى بوينس آيرس.

المستشارة الألمانية اضطرت لإكمال رحلتها بهذه الطريقة إلى بوينس آيرس، بعد أن طرأ خلل فني على الطائرة الرئاسية ما دفعها للهبوط الاضطراري في كولونيا بألمانيا، ومن ثم تم نقل ميركل على متن طائرة عسكرية إلى مدريد لتستقل رحلة تجارية عادية إلى بوينس آيرس.

مجلة “دير شبيغل” الألمانية قالت في وقت سابق: إن نظام الاتصالات في طائرة ميركل الرئاسية تعطل تماما، ما أجبر الطاقم على الهبوط باستخدام هاتف متصل بالقمر الاصطناعي على متن الطائرة.