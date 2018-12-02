مقلب طريف من مايا دياب لصديقها في عيد ميلاده.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية مايا دياب بعيد ميلاد صديقها، حبير التجميل داني كامل بطريقة مختلفة، وصفها البعض بالمجنونة!.

مايا كسرت قواعد الاحتفال التقليدية، وجهزت مقلب لداني، وحرصت على توثيقه بمقطع فيديو شاركته مع الفانز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اضافت كمية كبيرة من الكريمة إلى قالب الكيك، وعند لحظة دخول داني من الباب، قامت برمي القالب بوجهه، حيث تعالت أصوات ضحكات الموجودين، لتحتضن الفنانة صديقها، متمنية له عيد ميلاد سعيد، وقد كتبت مايا معلقة على الفيديو: «عيد ميلاد سعيد داني.. تعيش وتاكل غيرها... قريباً كمان».

يُذكر أنه تم ترشيح مايا دياب لنيل جائزة أفضل فنانة لبنانية ضمن حفل جوائز (BAMA) أي Big Apple Music Award العالمية.

من ناحية أخرى، انضمت مايا دياب لحملة «دفي»، وهي حملة انسانية لبنانية سنوية لدعم الفقراء والمحتاجين وقت أعياد الكريسماس، وشجعت الفنانة متابعيها للانضمام للحملة والتفاعل معها بمنشور كتبت فيه: «كتار منا لما يشوفوا الفقر بصير عندن وجع قلب، لنوقّف وجع القلب عنّا وعند الفقير خلونا نتوجه نهار الأحد ٢ ديسمبر ٢٠١٨ على ساحة الشهداء».

وأضافت:«وكل إنسان فينا يقدم مساعدة مثل ما هو بشوفا وبرجع وبقول إنو كل الأغراض بحاجة لإلن الناس وهالسنة خلّونا ندعم أكثر الغذاء ويكون في معونات غذائية أكثر».