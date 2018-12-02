مي عز الدين ووالدتها في ضيافة نجوم «مسرح مصر».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية مي عز الدين، على زيارة مواطنها الفنان أشرف عبدالباقي، برفقة والدتها والفنان أحمد التهامي في «مسرح مصر».

مي عز الدين، حضرت عرض يحمل اسم «رمي جتت»، والمقدم على مسرح «جراند نايل تاور بجاردن سيتي بالقاهرة.

وخلال الكواليس التقطت مي عز الدين ووالدتها والتهامي العديد من الصور التذكارية مع أعضاء الفريق.

فرقة «مسرح مصر»، لأشرف عبدالباقي يشارك في بطولتها كل من علي ربيع ومحمد عبدالرحمن وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد أسامة “أوس أوس” وكريم عفيفي ودينا محسن “ويزو” وإسراء عبدالفتاح وسارة درزاوي وإبرام سمير وحامد محمد وبيشوى طاهر ومحمد توب ووائل العوني ومصطفى بسيط ومحمد أنور ومهندس ديكور محمود سامي وأزياء هالة الزهوي ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد وإنتاج صادق الصباح.

من ناحية أخرى تعاقدت مي عز الدين مع شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، على تقديم مسلسل جديد في رمضان 2019.

المسلسل يحمل اسم «البرنسيسة بيسة»، وهو سيناريو وحوار مصطفى عمر وفاروق هاشم، ومن إخراج أكرم فريد.

الفنانة المصرية عرض لها في رمضان 2018 مسلسل «رسايل»، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة «سينريجى»، وإخراج إبراهيم فخر.