رانيا فريد شوقي: أنا طباخة ماهرة.. ولن أرتدي هذه الملابس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي عن تفاصيل جديدة تخص حياتها الشخصية وعلاقتها بزوجها وبالموضة والمطبخ.

قالت رانيا إنها امرأة «بيتوتية» جدا، ولا تحب الخروج من المنزل كثيرا إن لم تكن مرتبطة بتصوير أي عمل فني.

رانيا أشارت إلى أنها تبدأ يومها بشكل عادي جدا، حيث تذهب إلى المطبخ لتعد الأكل لزوجها ولابنتيها، ومن ثم تقضي الوقت مع أسرتها ويتبادلون الحديث معا.

الفنانة المصرية ليست من محبي ممارسة الرياضة باستمرار، ولكنها عندما تشعر بأي زيادة في وزنها تمارس رياضة المشي، أو تذهب إلى الجيم لأنها تعرف أن شكلها مهم بالنسبة لها كممثلة.

رانيا قالت إن والدها الراحل الفنان فريد شوقي، علمها العديد من الأشياء قبل رحيله وأهمها أن تحترم مواعيد التصوير وألا تغار من زملائها وأن تحترم الجميع، مشيرة إلى أن هذه المبادئ هي التي تسير عليها حتى يومنا هذا.

الفنانة المصرية أكدت أنها ليست مهووسة بالموضة ولكنها تحب أن تتابعها من وقت لآخر، بينما أشارت إلى أنها لا تحب ارتداء البنطلون الممزق، وأطلقت على هذه الموضة «صرعة البنطلون».

رانيا أضافت في حوار مع مجلة «لها»، أن علاقتها بالمطبخ جيدة جدا، وأن من أكلاتها المفضلة ورق العنب، والمسقعة والملوخية.

أما عن رانيا الأم فقد أكدت أن علاقتها بابنتيها ملك وفريدة رائعة جدا، وأن ابنتها ملك لديها ميول فنية ولكنها ترفض دخولها التمثيل إلا عندما تستكمل دراستها، ومن ثم تختار طريقها بنفسها.

وعن علاقتها بزوجها قالت رانيا: «لقد اكتشفت السر بعد خوض أكثر من تجربة زواج، ووجدت الحب الحقيقي مع زوجي تامر الصراف، فقد تعلمت من هذا الرجل مبادئ كثيرة جعلتني أكثر سعادةً في الحياة، ومنها أن الصداقة أساس أي علاقة زوجية ناجحة، وأن المناقشة أمر ضروري لحل أي أزمة أو خلاف بين الزوجين».