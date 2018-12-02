رأي صادم لعمرو سعد في يوسف شاهين وخالد يوسف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدم الفنان المصري عمرو سعد جمهوره بالكشف عن رأيه في المخرج الراحل يوسف شاهين والمخرج خالد يوسف.

سعد قال إن يوسف شاهين وخالد يوسف كانا يقمعان أبطالهما ليصبحا هما النجوم، لافتا إلى أن خالد يوسف كان ينصحه بعدم الظهور في الإعلام ليفاجأ أن هو من يظهر بدلا منه.

الفنان المصري أضاف: “خالد يوسف ويوسف شاهين كانوا عايزين يبقوا نجوم ، ويوسف شاهين كان يريد أن يصبح ممثل في الأساس فأراد أن يصبح اسمه براند وهذا شيء مشروع، وهو كان يصنع بالفعل نجوم جديدة ولكن ليقول أنه هو من صنعهم”.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج “معكم” تقديم الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، إنه مع ذلك مدين بالفضل لخالد يوسف في نجاحاته الأولى.

وكشف أنه شارك بالتمثيل في فيلم “الآخر” مع المخرج يوسف شاهين، لكنه فوجئ بحذف دوره بالكامل ماعدا آخر مشهد في الفيلم، لافتا إلى أن ذلك أصابه بإحباط شديد، خاصة أنه كان أول عمل فني يشارك به.

وكان عمرو سعد قد حمّل المخرج خالد يوسف مسئولية فشل فيلمهما الأخير “كارما”، وعدم تحقيقه لإيرادات مرتفعة في موسم عيد الأضحى الماضي.

الفنان المصري قال، في لقائه ببرنامج “The Insider بالعربي”، إن مخرج الفيلم والإنتاج أخفقا في فهم الدعاية فكانت سيئة، وفقد الفيلم ثلثي جمهوره، عندما بدا أنه عمل جماعي، وليس فيلما من بطولته.