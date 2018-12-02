حنان مطاوع تكسر النمطية بلوك يحدث خلافا بين محبيها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

اعتاد جمهور الفنانة المصرية حنان مطاوع على ظهورها بشكل تقليدي هادئ، ورغم أن الفنانة ليست من هواة التغيير إلا أن الجمهور يحبها على هذا الشكل.

حنان مطاوع قررت ان تكسر نمطية شكلها، وأول ما قامت به هو أن قصت شعرها، واختارت تسريحه على شكل كيرلي، لتبدو حنان أصغر من عمرها الحقيقي بسنوات.

الفنانة المصرية نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على «أنستجرام»، باللوك الجديد، وحازت صورها على إعجاب الجمهور، وبدت مختلفة تماما.

ورغم أن شكل حنان أحبه عدد كبير من الفانز إلا أن هناك البعض فضل ظهورها بالشعر الأملس، ولاحظ نحافتها الزائدة، وكان من بين من تغزل فيها الفنانة نجلاء بدر وصفاء جلال.

الفنانة المصرية تقوم حاليا بتصوير فيلم «قابل للكسر»، وفيلم “قابل للكسر” ينتمي لنوعية أفلام السينما المستقلة، ويشارك في بطولته كل من الفنانة حنان مطاوع، والفنان خالد خطاب، والفنانة رانيا شاهين، والفنان عمرو جمال، وهو من إخراج أحمد رشوان.

حنان شاركت أيضا في بطولة فيلم «يوم مصري»، مع خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، خالد سرحان، درة، محمد عادل.