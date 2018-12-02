تعرفي على وصفات ياسمين صبري السحرية لرشاقة جسدك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحولت الفنانة المصرية ياسمين صبري، لأيقونة للرشاقة بين متابعيها خاصة أنها من أكثر النجوم الذين يواظبون على ممارسة التمارين الرياضية القاسية، وطالبها العديد من متابعيها بالكشف عن أسباب رشاقتها.

ياسمين صبري، كشفت في تصريحات صحفية أسباب رشاقتها قائلة: «حتى قبل دخولي مجال التمثيل، كنت أحافظ على وزني من دون اتّباع نظام غذائي محدد، والسر يكمن في لجوئي الدائم إلى الأكل الصحي، وبعد تحقيقي الشهرة استمررت في اتباع الطريقة نفسها، والتي ترتكز على تناول الأكل الصحي تفادياً لزيادة الوزن».

وأضافت: «تعتقد كثيرات أنني ألجأ الى الريجيم، لكن هذا غير صحيح، لأنني لو كنت أتّبع حمية غذائية معينة لأخبرتهن بذلك، وكل ما في الأمر أنني أحافظ على أكلي الصحي، وأحرص على ألا يزيد وزني، وبالتالي لست مضطرة للسير على نظام غذائي خاص».

وكشفت تفاصيل أكلها السحري بقولها: «كثيرًا ما أتناول الخضروات، وأحرص دائمًا على أن تزيّن مائدتي، كما أفضّل الأسماك المشوية، وأبتعد عن الدهون، وأشرب الماء بكميات كبيرة، لأنه مهم جداً ليس للوزن فحسب وإنما للحفاظ على نضارة البشرة».

وعن ممارستها للتمارين الرياضية قالت: «حين لا أكون مرتبطة بتصوير عمل فني جديد، أستغل الوقت في ممارسة الرياضة، خاصة السباحة التي أعشقها، وربما لا يعرف الكثيرون أنني كنت بطلة في السباحة وحصلت على جوائز وميداليات في مسابقات عدة في السباحة، ورغم دخولي عالم التمثيل استمررت في ممارسة رياضتي المفضلة، لأنني أستمتع بالسباحة كثيراً».

يذكر أن أخر أعمال ياسمين صبري، فيلم «الديزل» مع محمد رمضان، و«ليلة هنا وسرور» مع محمد إمام.