ابنة ترامب تواعد لبنانياً… فمن هو؟

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متابعة الخليج 365: أفادت مصادر صحافية أميركية أنّ تيفاني ابنة الرئيس دونالد ترامب الصغيرة، تواعد شاباً من أصول لبنانية واسمه مايكل بولس.
واشارت التقارير الى أنّها التقت به أثناء الإجازة الصيفية الماضية في جزيرة “ميكونوس” اليونانية، وهو نجل رجل الأعمال والمغترب اللبناني البيليونير مسعد بولس الذي حقق نجاحات باهرة في نيجيريا في قطاعات عدّة منها السيارات والمعدات والبناء.
أمّا مايكل فهو مقيم في لندن حيث يتابع دراسته، وفق ما ذكر موقع E Onlineالأميركي.
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