محمد منير يكشف عن بوستر ألبومه الجديد – بالصورة

متابعة الخليج 365: كشف الفنان المصري محمد منير عن بوستر ألبومه الجديد والمقرر طرحه قريبًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وفي الأسواق العربية. ويحمل الألبوم اسم “وطن” وأطلق محمد منير الحملة الدعائية الخاصة به عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي بالتعاون مع إحدى شركات الإتصالات الكبرى في مصر. الجدير ذكره أن جمهور ومحبو محمد منير أعربوا عن حماسهم للعمل المنتظر من خلال التعليقات التي انهالت عليه من كل حدب وصوب وذلك رغم أنه لم يحدّد بعد التاريخ النهائي لإطلاق الألبوم.

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