تانيا قسيس تفتتح القمة العالمية للتسامح في دبي برعاية الشيخ نهيان

شاركت السوبرانو تانيا قسيس في “سيمفونية المحبة” التي أقيمت في متحف الإتحاد في دولة دبي، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بمناسبة انعقاد القمة العالمية للتسامح بالدولة وحضرها عدد كبير من المسؤولين الدوليين والمفكرين المشاركين بالقمة، إضافة إلى قيادات التسامح بالإمارات.

تم تأليف وإنتاج “سيمفونية المحبة” احتفاء بانعقاد القمة العالمية للتسامح التي انعقدت ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتسامح. ذكر الشيخ نهيان أن هذه السيمفونية تحمل رسالة “اننا معاً يمكن أن نحقق ما لا يمكن للجماعات المنفردة إنجازه”.

ولا نستغرب باختيار الفنانة اللبنانية العالمية تانيا قسيس لهذه المناسبة الكبيرة، هي التي لقبت سفيرة السلام والحوار والتي ذكرت من بين أهم خمس فنانات لبنانيات إلى جانب كل من صباح، فيروز، اسمهان وماجدة الرومي في مجلة Pictoram.

رافق السوبرانو تانيا قسيس أوركسترا الامارات السيمفونية للناشئين “Emirates Youth Symphony Orchestra” تحت قيادة المايسترو رياض قدسي وكورس GEMS ؛ إفتتح الحفل بأداء رائع من تانيا قسيس لنشيد التسامح الذي كتب ولحّن خصيصاً لهذه المناسبة، فصفّقت لها الأيادي بحرارة. وتابعت قسيس الحفلة بانشاد أجمل الأغاني التي تدعو الى السلام، التعاون، والتسامح.

هذه هي الرسالة التي تحملها السوبرانو تانيا قسيس حيثما ذهبت، وعلى كلّ مسرح عالميّ تعتليه.

في ختام الحفلة، اعتلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان المسرح لتهنئة السوبرانو تانيا قسيس على الآداء الرائع الذي سحر كلّ الحاضرين والموسيقيين جميعاً.