تامر حسني يكشف عن مفاجأة ويطلب الدعاء

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Dec 02, 2018
يبدأ النجم تامر حسني تصوير فيلمه الجديد “نصب تذكاري” منتصف كانون الاول/ديسمبر الجاري على ان يتم عرضه في صيف 2019.
ونشر “حسني” صورة من اجواء الاحتفال وقال: “أسرة فيلم (نصب تذكاري) ان شاء الله الأسبوع القادم اول ايام تصوير الفيلم دعواتكم يا جماعة”.
نذكر ان الفيلم قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، انتاج شركة “نيو سنشيري دولار”، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد ثروت، اضافة الى ضيوف الشرف عزت ابو العوف، احمد فتحي، نانسي صلاح وفرح.
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